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Video: Голий Крим. Коли відбирати більше НІЧОГО. Росія загарбала все, що могла? — Антизомбі, 09.09.2021

Російські олігархи поділили Крим між собою Крим і ділитися ні з ким не хочуть Обдерли до нитки і радіють! У Кримчан більше немає своєї землі Крим перетворився в ДАЧУ Кремля. Як землю безсовісно відбирають у місцевих —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Голий Крим. Коли відбирати більше НІЧОГО. Росія загарбала все, що могла? — Антизомбі, 09.09.2021
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Російські олігархи поділили Крим між собою Крим і ділитися ні з ким не хочуть

Обдерли до нитки і радіють! У Кримчан більше немає своєї землі

Крим перетворився в ДАЧУ Кремля. Як землю безсовісно відбирають у місцевих

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Голий Крим. Коли відбирати більше НІЧОГО. Росія загарбала все, що могла? — Антизомбі, 09.09.2021 / 09.09.2021 20:30
09.09.2021 20:30

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