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Video: Голый Крым. Когда отбирать больше НЕЧЕГО. Россия заграбастала все, что могла? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.09.2021: Российские олигархи поделили Крым между собой Крым и делиться ни с кем не хотят Ободрали до нитки и радуются! У Крымчан больше нет своей земли Крым превратился в ДАЧУ Кремля. Как землю бессовестно отбирают у местных – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Голый Крым. Когда отбирать больше НЕЧЕГО. Россия заграбастала все, что могла? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.09.2021:

Российские олигархи поделили Крым между собой Крым и делиться ни с кем не хотят

Ободрали до нитки и радуются! У Крымчан больше нет своей земли

Крым превратился в ДАЧУ Кремля. Как землю бессовестно отбирают у местных

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Голый Крым. Когда отбирать больше НЕЧЕГО. Россия заграбастала все, что могла? — Антизомби на ICTV / 09.09.2021 20:30
09.09.2021 20:30

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