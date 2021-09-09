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Video: Фантазії по Харкову – в Кремлі стало занадто мокро — Антизомбі, 09.09.2021

Харківська платформа. Невдалий жарт чи нова мета Кремля Непокірні українці - як Кремль мріє нас армією покарати ТОП божевілля від чудової горлової загарбниці України Симоньян —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Фантазії по Харкову – в Кремлі стало занадто мокро — Антизомбі, 09.09.2021
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Харківська платформа. Невдалий жарт чи нова мета Кремля

Непокірні українці – як Кремль мріє нас армією покарати

ТОП божевілля від чудової горлової загарбниці України Симоньян

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Фантазії по Харкову – в Кремлі стало занадто мокро — Антизомбі, 09.09.2021 / 09.09.2021 20:00
09.09.2021 20:00

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