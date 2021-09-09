Украинская независимость России поперек ГОРЛА. Как БОМБАНУЛО в Кремле 24 августа — Антизомби на ICTV

Трагедия в Иловайске — когда договор с Россией не стоит и рваного рубля — Антизомби на ICTV

Отборная наркомания из Беларуси — полное безумие в эфире — Антизомби на ICTV

У Украины могли быть реальные проблемы, если бы Россия сделала из ОРДЛО конфетку. НО НЕТ — Антизомби на ICTV

Крым их, а не наш. Как российские чиновники жителей аннексированного полуострова грабят — Антизомби на ICTV

Богемная жизнь дочки Пушилина — как развлекается зашкваренная элитка ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Голый Крым. Когда отбирать больше НЕЧЕГО. Россия заграбастала все, что могла? — Антизомби на ICTV

Берем шефство над Донбассом, дайте только выиграть выборы. Все о мечтах Единой России — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.09.2021:

Харьковская платформа. Неудачная шутка или новая цель Кремля

Непокорные украинцы — как Кремль мечтает нас армией покарать

ТОП безумий от чудесной горловой захватчицы Украины Симоньян

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/