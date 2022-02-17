Эротические фантазии в прямом эфире! О чем мечтают и чем дышат в ОРДЛО прямо сейчас — Антизомби на ICTV

Кремль сдает назад! Украина нарастила мощь и готова защищать СВОЁ — Антизомби на ICTV

Боевиков прижали по самое не балуй и отрезали им самое главное! Что же? — Антизомби на ICTV

Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии пропагандистов или реальный план Кремля? — Антизомби на ICTV

Что ждет Украину в случае присоединения к Русскому миру — Антизомби на ICTV

Эрдоган в Киеве, Макрон в Москве. Что разозлило Путина и чего ждать украинцам — Антизомби на ICTV

Десантные корабли в Украину и ядерные ракеты в Европу. Зачем Россия поднимает ставки? — Антизомби на ICTV

Эстонские члены, секс с черепахами и нездоровое облизывание — когда без крика «Украина» ничего не получается — Антизомби на ICTV

График наступлений на 2022 год. Достаточно просто бровь поднять, чтобы вас размазать — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 17.02.2022:

Украина — это ЛЮБОВНИЦА, которая очень сильно хочет северного мужика? База НАТО в шоке

Разведка ЛНР ошеломила всех своей обнаруженной сенсацией — не упадите

Эротические фантазии в прямом эфире! О чем мечтают и чем дышат в ОРДЛО прямо сейчас

Украина чтоб вы понимали — это любовница, которая очень сильно хочет…внимание… Сурового северного мужика.

Он поначалу только все делает медленно, а потом как начинает набирать темп.

Разведка ЛыНыРы настолько сурова, что находит свои сенсации прямо…. на новостных украинских сайтах.

Тут главное, чтобы Пасечник интернет вовремя проплатил, ведь весомая часть рэспубликанского бюджета сейчас уходит на бром для чрезмерно перевозбужденного политолуха Крысенко.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 17.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 17.02.2022 прямо сейчас!

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/