Эрдоган в Киеве, Макрон в Москве. Что разозлило Путина и чего ждать украинцам — Антизомби на ICTV

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Что ждет Украину в случае присоединения к Русскому миру — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022:

Вереница топовых гостей в Украине — зачем приезжали и о чем договаривались

Ведь последнее время Киев был в центре внимания всех мировых СМИ.

Что в целом не удивительно с учетом количества топовых европейских политиков, посетивших столицу Украины.

Президенты Франции и Турции, Премьер-министры Польши и Великобритании, глава МИД Германии — и все это по сути за неделю.

Где-то были глубокие обеспокоенности, где-то серьезные договоренности.

Но глядя на весь этот, ну пусть будет «движ», в головы многих украинцев то и дело лезли тревожные мысли.

Мол, ну раз так массово едут, значит ситуация реально очень серьезная. А некоторые так вообще, прям как Соловьев решили, что специально приглашает к себе топовых политиков, чтобы обезопасить себя от нападения России в это время.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 10.02.2022 прямо сейчас!

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