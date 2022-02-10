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Video: Эрдоган в Киеве, Макрон в Москве. Что разозлило Путина и чего ждать украинцам — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022: Вереница топовых гостей в Украине - зачем приезжали и о чем договаривались Ведь последнее время Киев был в центре внимания всех мировых СМИ. Что в целом не удивительно с учетом количества топовых европейских политиков, посетивших столицу Украины. Президенты Франции и Турции, Премьер-министры Польши и Великобритании, глава МИД Германии - и все это по сути за неделю. Где-то были глубокие обеспокоенности, где-то серьезные договоренности. Но глядя на весь этот, ну пусть будет «движ», в головы многих украинцев то и дело лезли тревожные мысли. Мол, ну раз так массово едут, значит ситуация реально очень серьезная. А некоторые так вообще, прям как Соловьев решили, что специально приглашает к себе топовых политиков, чтобы обезопасить себя от нападения России в это время. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 10.02.2022 прямо сейчас! Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Эрдоган в Киеве, Макрон в Москве. Что разозлило Путина и чего ждать украинцам — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022:

Вереница топовых гостей в Украине — зачем приезжали и о чем договаривались

Ведь последнее время Киев был в центре внимания всех мировых СМИ.

Что в целом не удивительно с учетом количества топовых европейских политиков, посетивших столицу Украины.

Президенты Франции и Турции, Премьер-министры Польши и Великобритании, глава МИД Германии — и все это по сути за неделю.

Где-то были глубокие обеспокоенности, где-то серьезные договоренности.

Но глядя на весь этот, ну пусть будет «движ», в головы многих украинцев то и дело лезли тревожные мысли.

Мол, ну раз так массово едут, значит ситуация реально очень серьезная. А некоторые так вообще, прям как Соловьев решили, что специально приглашает к себе топовых политиков, чтобы обезопасить себя от нападения России в это время.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 10.02.2022 прямо сейчас!

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Эрдоган в Киеве, Макрон в Москве. Что разозлило Путина и чего ждать украинцам — Антизомби на ICTV / 10.02.2022 21:00
10.02.2022 21:00

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