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Video: Друзі та вороги – як працює дипломатія Росії — Антизомбі, 03.02.2022

Друзі та вороги - як працює дипломатія Росії Дипломатія Росії - стиль "Гоп-стоп, ми підійшли з-за рогу" Як працюють хвалені дипломати Росії насправді Лівійська хунта та суданські карателі. Подвійні стандарти російської політики —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 03.02.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Друзі та вороги – як працює дипломатія Росії — Антизомбі, 03.02.2022
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Друзі та вороги – як працює дипломатія Росії

Дипломатія Росії – стиль “Гоп-стоп, ми підійшли з-за рогу”

Як працюють хвалені дипломати Росії насправді

Лівійська хунта та суданські карателі. Подвійні стандарти російської політики

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 03.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Друзі та вороги – як працює дипломатія Росії — Антизомбі, 03.02.2022 / 03.02.2022 20:47
03.02.2022 20:47

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