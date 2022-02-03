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Video: Ливийская хунта и суданские каратели. Двойные стандарты российской политики — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 03.02.2022: Друзья и враги - как работает дипломатия России Дипломатия России - стиль "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла" Как работают хваленые дипломаты России на самом деле Ливийская хунта и суданские каратели. Двойные стандарты российской политики Ежемесячно из Ливии в Россию едут гробы. А вербовку нового мяса ведут даже в ОРДЛО, о чем прямо рассказал один из главарей боевиков. То есть когда России выгодно, они реальные хунты готовы поддерживать, и военными, и деньгами, и даже авиацией. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 03.02.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 03.02.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Ливийская хунта и суданские каратели. Двойные стандарты российской политики — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 03.02.2022:

Друзья и враги — как работает дипломатия России

Дипломатия России — стиль «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла»

Как работают хваленые дипломаты России на самом деле

Ливийская хунта и суданские каратели. Двойные стандарты российской политики

Ежемесячно из Ливии в Россию едут гробы. А вербовку нового мяса ведут даже в ОРДЛО, о чем прямо рассказал один из главарей боевиков. То есть когда России выгодно, они реальные хунты готовы поддерживать, и военными, и деньгами, и даже авиацией.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 03.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 03.02.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Ливийская хунта и суданские каратели. Двойные стандарты российской политики — Антизомби на ICTV / 03.02.2022 20:47
03.02.2022 20:47

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