Ливийская хунта и суданские каратели. Двойные стандарты российской политики — Антизомби на ICTV

Сжечь украинцев на Крещатике. Бенефис антифашизма по-русски — Антизомби на ICTV

Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме. Блеф или реальная провокация Кремля? — Антизомби

Почему Украина — самая опасная страна в мире? — Антизомби на ICTV

ТОП ужасных новостей от РЕН ТВ — Ванга в шоке — Антизомби на ICTV

Позиция силы или поза на букву Р? Геополитический провал России. Чем ответит Кремль? — Антизомби на ICTV

Химическое оружие на Донбассе! Блеф или провокация Кремля? — Антизомби на ICTV

Бог любит Беларусь, поэтому послал ей Лукашенко. Трэш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV

Кремль сдает назад! Украина нарастила мощь и готова защищать СВОЁ — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 03.02.2022:

Друзья и враги — как работает дипломатия России

Дипломатия России — стиль «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла»

Как работают хваленые дипломаты России на самом деле

Ливийская хунта и суданские каратели. Двойные стандарты российской политики

Ежемесячно из Ливии в Россию едут гробы. А вербовку нового мяса ведут даже в ОРДЛО, о чем прямо рассказал один из главарей боевиков. То есть когда России выгодно, они реальные хунты готовы поддерживать, и военными, и деньгами, и даже авиацией.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 03.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 03.02.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/