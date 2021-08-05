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Video: Донбас впритул підійшов до нового етапу розвитку – все, чого ви не знали — Антизомбі, 05.08.2021

Росіян - обділяють, віддаючи всі гроші світу Донбасу? Що в ОРДЛО виходить найкраще Діди воювали, внуки зігували Як російські партії на виборах ставку на неонацистів зробили Дивіться у випуску приклади цинічної путінської Росії, де на короткій пам'яті людей і будують кар'єри відверті підлабузники і пройдисвіти. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 05.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Донбас впритул підійшов до нового етапу розвитку – все, чого ви не знали — Антизомбі, 05.08.2021
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Росіян – обділяють, віддаючи всі гроші світу Донбасу? Що в ОРДЛО виходить найкраще

Діди воювали, внуки зігували

Як російські партії на виборах ставку на неонацистів зробили

Дивіться у випуску приклади цинічної путінської Росії, де на короткій пам’яті людей і будують кар’єри відверті підлабузники і пройдисвіти.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 05.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Донбас впритул підійшов до нового етапу розвитку – все, чого ви не знали — Антизомбі, 05.08.2021 / 05.08.2021 20:19
05.08.2021 20:19

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