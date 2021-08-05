Донбасс ВПЛОТНУЮ подошел к новому этапу развития — все, чего вы не знали — Антизомби на ICTV

Влияние России в мире ПАДАЕТ. Великую и духовную больше никто не боится — Антизомби на ICTV

Как Россия боится прогнуться под Западом — Антизомби на ICTV

Якутия желает освободиться от гнета России — чего же так? — Антизомби на ICTV

Если Донецк теперь Лондон, то нужно ли его брать? Лучшие маразмы в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Крестный ход — как захват Украины? Ненависть Кремля больше не удивляет — Антизомби на ICTV

Беларусь и Олимпиада 2020 — почему обиделся Лукашенко — Антизомби на ICTV

Блеф или реальная угроза? Почему боевики снова обещают отвоёвывать украинские земли? — Антизомби на ICTV

Авиация России совершает стремительное пике на самое ДНО — что же так? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 05.08.2021:

Россиян — обделяют, отдавая все деньги мира Донбассу? Что в ОРДЛО получается лучше всего

Деды воевали, внуки зиговали

Как российские партии на выборах ставку на неонацистов сделали

Смотрите в выпуске примеры циничной Путинской России, где на короткой памяти людей и строят карьеры откровенные подхалимы и проходимцы.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 05.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 05.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/