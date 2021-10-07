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Video: Донбас впав в СРСР – голодні бунти, дефіцит і ціни — Антизомбі, 07.10.2021

Картопля за ціною гречки. Хто відповість за голодні бунти в ОРДЛО Захмарні ціни в ОРДЛО - голодні бунти і дефіцит як в СРСР Донбас впав в СРСР - люди почнуть ГРИЗТИ один одного через голод? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 07.10.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Донбас впав в СРСР – голодні бунти, дефіцит і ціни — Антизомбі, 07.10.2021
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Картопля за ціною гречки. Хто відповість за голодні бунти в ОРДЛО

Захмарні ціни в ОРДЛО – голодні бунти і дефіцит як в СРСР

Донбас впав в СРСР – люди почнуть ГРИЗТИ один одного через голод?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 07.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Донбас впав в СРСР – голодні бунти, дефіцит і ціни — Антизомбі, 07.10.2021 / 07.10.2021 20:55
07.10.2021 20:55

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