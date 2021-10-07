Донбас впав в СРСР – голодні бунти, дефіцит і ціни — Антизомбі, 07.10.2021

Тюрма за хороші думки про Україну? У ОРДЛО хочуть судити за бажання повернутися на Батьківщину — Антизомбі, 30.09.2021
Росія втратила повагу і сиплеться на очах. Азія встає з колін – бунт вже близько — Антизомбі, 26.08.2021
Українські військові з російським прапором. ТОП епічних фейків — Антизомбі, 26.08.2021
Крим витікає з-під пальців Кремля! Чому Росія злякалася Кримської платформи — Антизомбі, 26.08.2021
Як Росія боїться прогнутися під Заходом — Антизомбі, 29.07.2021
Росія всерйоз зібралася переглядати межі України – Пушилін в шоці — Антизомбі, 22.07.2021
Як лихі 90-ті увірвалися на Донбас на хвилі голоду і злиднів — Антизомбі, 22.07.2021
Як один корабель НАТО в кримських водах налякав росіян до гикавки — Антизомбі, 01.07.2021
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