Донбас впав в СРСР – голодні бунти, дефіцит і ціни — Антизомбі, 07.10.2021

Краматорськ і Слов’янськ не виправдали очікувань бойовиків. Що ж так? — Антизомбі, 23.09.2021

Тюрма за хороші думки про Україну? У ОРДЛО хочуть судити за бажання повернутися на Батьківщину — Антизомбі, 30.09.2021

Горбата гора. Російська версія. Хто залишився сам на сам з дикою природою в ТАЙЗІ — Антизомбі, 30.09.2021

Чи буде Україна мерзнути цієї зими? Газові ТАНЦІ Росії нікого більше гріти НЕ будуть — Антизомбі, 30.09.2021

НЕ ОДИН НАРОД! Як Поклонська кинула виклик Путіну — Антизомбі, 07.10.2021

Обстріл Росії з території України і жорсткі бандерівці – ТОП пропаганда в кіно — Антизомбі, 07.10.2021

Україні хочуть виставити рахунок за Крим – хто кого танцює? — Антизомбі, 07.10.2021

Картопля за ціною гречки. Хто відповість за голодні бунти в ОРДЛО

Захмарні ціни в ОРДЛО – голодні бунти і дефіцит як в СРСР

Донбас впав в СРСР – люди почнуть ГРИЗТИ один одного через голод?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 07.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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