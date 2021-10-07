seach
ICTV - Разом краще

Video: Донбасс упал в СССР — голодные бунты, дефицит и цены — глаза на выкате — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 07.10.2021: Картошка по цене гречки. Кто ответит за голодные бунты в ОРДЛО Заоблачные цены в ОРДЛО - голодные бунты и дефицит как в СССР Донбасс упал в СССР - люди начнут ГРЫЗТЬ друг друга из-за голодухи? Штош. Если дело так и дальше пойдет, то Байдену с Меркель походу пора приготовиться. Ребятки явно во вкус вошли. Но, что в этом всем действительно важно? А мы расскажем. За всеми этими ширмами из фейков, маразмов и ржачным Крысенко, скрывается горе миллионов людей, которые никак не могут сбежать из гетто Русского мира. Их регулярно кормят обещаниями, мол, вот сейчас выборы пройдут, Россия поможет и резко встанем с колен. Но, вместо этого становится только хуже. Если раньше в ОРДЛО просто не было работы или не платили зарплату, то теперь к этому добавились реально заоблачные цены. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 07.10.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 07.10.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Донбасс упал в СССР — голодные бунты, дефицит и цены — глаза на выкате — Антизомби на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 07.10.2021:

Картошка по цене гречки. Кто ответит за голодные бунты в ОРДЛО

Заоблачные цены в ОРДЛО — голодные бунты и дефицит как в СССР

Донбасс упал в СССР — люди начнут ГРЫЗТЬ друг друга из-за голодухи?

Штош. Если дело так и дальше пойдет, то Байдену с Меркель походу пора приготовиться. Ребятки явно во вкус вошли.

Но, что в этом всем действительно важно? А мы расскажем.

За всеми этими ширмами из фейков, маразмов и ржачным Крысенко, скрывается горе миллионов людей, которые никак не могут сбежать из гетто Русского мира.

Их регулярно кормят обещаниями, мол, вот сейчас выборы пройдут, Россия поможет и резко встанем с колен.

Но, вместо этого становится только хуже.

Если раньше в ОРДЛО просто не было работы или не платили зарплату, то теперь к этому добавились реально заоблачные цены.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 07.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 07.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / Донбасс упал в СССР — голодные бунты, дефицит и цены — глаза на выкате — Антизомби на ICTV / 07.10.2021 20:55
07.10.2021 20:55

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь