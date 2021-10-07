Донбасс упал в СССР — голодные бунты, дефицит и цены — глаза на выкате — Антизомби на ICTV

Краматорск и Славянск не оправдали ожиданий боевиков. Что же так? — Антизомби на ICTV

Тюрьма за хорошие мысли об Украине? В ОРДЛО хотят судить за желание вернуться на БАТЬКІВЩИНУ — Антизомби на ICTV

Горбатая гора. Русская версия. Кто остался один на один с дикой природой в ТАЙГЕ — Антизомби на ICTV

Будет ли Украина МЕРЗНУТЬ этой зимой? Газовые ТАНЦЫ России никого больше греть не будут — Антизомби на ICTV

НЕ ОДИН НАРОД! Как Поклонская бросила вызов Путину — Антизомби на ICTV

Обстрел России с территории Украины и жесткие бандеровцы — ТОП пропаганда в кино — Антизомби на ICTV

Украине хотят выставить счет за Крым — кто кого танцует? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 07.10.2021:

Картошка по цене гречки. Кто ответит за голодные бунты в ОРДЛО

Заоблачные цены в ОРДЛО — голодные бунты и дефицит как в СССР

Донбасс упал в СССР — люди начнут ГРЫЗТЬ друг друга из-за голодухи?

Штош. Если дело так и дальше пойдет, то Байдену с Меркель походу пора приготовиться. Ребятки явно во вкус вошли.

Но, что в этом всем действительно важно? А мы расскажем.

За всеми этими ширмами из фейков, маразмов и ржачным Крысенко, скрывается горе миллионов людей, которые никак не могут сбежать из гетто Русского мира.

Их регулярно кормят обещаниями, мол, вот сейчас выборы пройдут, Россия поможет и резко встанем с колен.

Но, вместо этого становится только хуже.

Если раньше в ОРДЛО просто не было работы или не платили зарплату, то теперь к этому добавились реально заоблачные цены.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 07.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 07.10.2021.

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