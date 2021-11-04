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Video: Діти в Україні мають замерзати! Хворі фантазії російських пропагандистів — Антизомбі, 04.11.2021

Супер ВОРОГИ та зрадники Кремля – священна боротьба ТОП креативних новин з Росії – як страшно НА Україні жити Contra spem spero! Росія більше не чекає, що Україна замерзне? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 04.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Діти в Україні мають замерзати! Хворі фантазії російських пропагандистів — Антизомбі, 04.11.2021
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Супер ВОРОГИ та зрадники Кремля – священна боротьба

ТОП креативних новин з Росії – як страшно НА Україні жити

Contra spem spero! Росія більше не чекає, що Україна замерзне?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 04.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Діти в Україні мають замерзати! Хворі фантазії російських пропагандистів — Антизомбі, 04.11.2021 / 04.11.2021 21:14
04.11.2021 21:14

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