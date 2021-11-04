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Video: Дети в Украине должны замерзать! Больные фантазии российских пропагандистов — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 04.11.2021: Супер ВРАГИ и предатели Кремля - священная борьба ТОП креативных новостей из России - как страшно НА Украине жить Contra spem spero! Россия больше не ждет, что Украина замерзнет? И вот до тех пор, пока народ российский занят чужой жизнью, обунленыши будут обнулять себя до самой смерти. Ведь согласитесь очень выгодно управлять теми, кто сидя по уши в бурьяне, годами занят ситуацией на соседних огородах – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 04.11.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 04.11.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Дети в Украине должны замерзать! Больные фантазии российских пропагандистов — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 04.11.2021:

Супер ВРАГИ и предатели Кремля — священная борьба

ТОП креативных новостей из России — как страшно НА Украине жить

Contra spem spero! Россия больше не ждет, что Украина замерзнет?

И вот до тех пор, пока народ российский занят чужой жизнью, обунленыши будут обнулять себя до самой смерти.

Ведь согласитесь очень выгодно управлять теми, кто сидя по уши в бурьяне, годами занят ситуацией на соседних огородах

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 04.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 04.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Дети в Украине должны замерзать! Больные фантазии российских пропагандистов — Антизомби на ICTV / 04.11.2021 21:14
04.11.2021 21:14

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