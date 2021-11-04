Дети в Украине должны замерзать! Больные фантазии российских пропагандистов — Антизомби на ICTV

Соблазнить Президента любой ценой. Американка без чулков и злая Скабеева — Антизомби на ICTV

Как на Донбассе свои же героически «Косяк майдан» прикрывали — Антизомби на ICTV

Южная Осетия. Как сейчас живет аннексированная часть Грузии, признана Россией — Антизомби на ICTV

Русские сеансы газового онанизма — все для того, чтобы (НЕ) согреть Европу? — Антизомби на ICTV

Батько наш Бандера! Как флешмоб украинских детей взорвал все эфиры в России — Антизомби на ICTV

Российское оружие не справилось. Почему в Кремле назвали фейком удар украинского Байрактара — Антизомби на ICTV

Понаваросили и бросили, или кто кем стал теперь? Как сложилась судьба героев русской весны — Антизомби на ICTV

Котел под Старомарьевкой. Кто и зачем разгоняет фейки об окружении украинской армии? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 04.11.2021:

Супер ВРАГИ и предатели Кремля — священная борьба

ТОП креативных новостей из России — как страшно НА Украине жить

Contra spem spero! Россия больше не ждет, что Украина замерзнет?

И вот до тех пор, пока народ российский занят чужой жизнью, обунленыши будут обнулять себя до самой смерти.

Ведь согласитесь очень выгодно управлять теми, кто сидя по уши в бурьяне, годами занят ситуацией на соседних огородах

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 04.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 04.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/