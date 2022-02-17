seach
ICTV - Разом краще

Video: Десантные корабли в Украину и ядерные ракеты в Европу. Зачем Россия поднимает ставки? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 17.02.2022: Госдума признает ОРДЛО. Крест на Минских соглашениях? Чего ждать украинцам? Мы давно говорили о том, что рано или поздно Путин лично получит от ЦРУ медаль, грамоту, кубок и домик где-нибудь во Флориде…. С большим бассейном. Ведь президенту РФ под ширмой ура-патриотической бравады, просто гениально удается сливать коллективному западу все что деды-коммунисты наживали, так сказать, непосильным трудом. Десантные корабли в Украину и ядерные ракеты в Европу. Зачем Россия поднимает ставки – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 17.02.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 17.02.2022 прямо сейчас! Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Десантные корабли в Украину и ядерные ракеты в Европу. Зачем Россия поднимает ставки? — Антизомби на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 17.02.2022:

Госдума признает ОРДЛО. Крест на Минских соглашениях? Чего ждать украинцам?

Мы давно говорили о том, что рано или поздно Путин лично получит от ЦРУ медаль, грамоту, кубок и домик где-нибудь во Флориде…. С большим бассейном.

Ведь президенту РФ под ширмой ура-патриотической бравады, просто гениально удается сливать коллективному западу все что деды-коммунисты наживали, так сказать, непосильным трудом.

Десантные корабли в Украину и ядерные ракеты в Европу. Зачем Россия поднимает ставки – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 17.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 17.02.2022 прямо сейчас!

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / Десантные корабли в Украину и ядерные ракеты в Европу. Зачем Россия поднимает ставки? — Антизомби на ICTV / 17.02.2022 20:57
17.02.2022 20:57

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь