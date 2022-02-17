Десантные корабли в Украину и ядерные ракеты в Европу. Зачем Россия поднимает ставки? — Антизомби на ICTV

Кремль сдает назад! Украина нарастила мощь и готова защищать СВОЁ — Антизомби на ICTV

Боевиков прижали по самое не балуй и отрезали им самое главное! Что же? — Антизомби на ICTV

Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии пропагандистов или реальный план Кремля? — Антизомби на ICTV

Что ждет Украину в случае присоединения к Русскому миру — Антизомби на ICTV

Эрдоган в Киеве, Макрон в Москве. Что разозлило Путина и чего ждать украинцам — Антизомби на ICTV

Эротические фантазии в прямом эфире! О чем мечтают и чем дышат в ОРДЛО прямо сейчас — Антизомби на ICTV

Эстонские члены, секс с черепахами и нездоровое облизывание — когда без крика «Украина» ничего не получается — Антизомби на ICTV

График наступлений на 2022 год. Достаточно просто бровь поднять, чтобы вас размазать — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 17.02.2022:

Госдума признает ОРДЛО. Крест на Минских соглашениях? Чего ждать украинцам?

Мы давно говорили о том, что рано или поздно Путин лично получит от ЦРУ медаль, грамоту, кубок и домик где-нибудь во Флориде…. С большим бассейном.

Ведь президенту РФ под ширмой ура-патриотической бравады, просто гениально удается сливать коллективному западу все что деды-коммунисты наживали, так сказать, непосильным трудом.

Десантные корабли в Украину и ядерные ракеты в Европу. Зачем Россия поднимает ставки – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 17.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 17.02.2022 прямо сейчас!

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/