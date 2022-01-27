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Video: Чому Україна – найнебезпечніша країна у світі? — Антизомбі, 27.01.2022

Все про віроломні плани України на Росію Україна – могутній противник. Не дарма Росія боїться Хто і навіщо нав'язує українцям думку про швидку війну? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 27.01.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Чому Україна – найнебезпечніша країна у світі? — Антизомбі, 27.01.2022
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Все про віроломні плани України на Росію

Україна – могутній противник. Не дарма Росія боїться

Хто і навіщо нав’язує українцям думку про швидку війну?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 27.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Чому Україна – найнебезпечніша країна у світі? — Антизомбі, 27.01.2022 / 27.01.2022 20:49
27.01.2022 20:49

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