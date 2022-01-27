Почему Украина — самая опасная страна в мире? — Антизомби на ICTV

Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

Предсказания Ванги для России — что сбылось и чего ждать россиянам в 2022 — Антизомби на ICTV

Донбасс хочет обидеть Украину, но не получается — что же так? — Антизомби на ICTV

Кадыров позарился на Украину — страшные угрозы и планы по захвату — Антизомби на ICTV

Сжечь украинцев на Крещатике. Бенефис антифашизма по-русски — Антизомби на ICTV

Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме. Блеф или реальная провокация Кремля? — Антизомби

ТОП ужасных новостей от РЕН ТВ — Ванга в шоке — Антизомби на ICTV

Позиция силы или поза на букву Р? Геополитический провал России. Чем ответит Кремль? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 27.01.2022:

Всё о вероломных планах Украины на Россию

Украина — могучий противник. Не зря Россия боится

Кто и зачем навязывает украинцам мысль о скорой войне?

После новостей из ОРДЛО, самое время обсудить перлы, вылетавшие из, прости господи, ртов пропагандистов одной максимально духовной и скрепной страны.

Бороться с таким могучим противником как Украина, напрочь поехавшие скрепоносцы в Кремле планируют самими серьезными, как им кажется, методами.

Например, на прошлой неделе хомячки насиловали друг другу мозги криками.

Вот сейчас как возьмем и как признаем ДНР

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 27.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 27.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/