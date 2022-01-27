seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Факты
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    04:18Факты. Информационный выпуск
    04:43Гражданская оборона
    06:30Утро в Большом Городе
    06:45Факты. Информационный выпуск
    06:50Утро в Большом Городе
    07:15Факты. Информационный выпуск
    07:32Утро в Большом Городе
    07:45Факты. Информационный выпуск
    07:50Утро в Большом Городе
    08:45Факты. Информационный выпуск
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: Почему Украина — самая опасная страна в мире? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 27.01.2022: Всё о вероломных планах Украины на Россию Украина - могучий противник. Не зря Россия боится Кто и зачем навязывает украинцам мысль о скорой войне? После новостей из ОРДЛО, самое время обсудить перлы, вылетавшие из, прости господи, ртов пропагандистов одной максимально духовной и скрепной страны. Бороться с таким могучим противником как Украина, напрочь поехавшие скрепоносцы в Кремле планируют самими серьезными, как им кажется, методами. Например, на прошлой неделе хомячки насиловали друг другу мозги криками. Вот сейчас как возьмем и как признаем ДНР – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 27.01.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 27.01.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/  

Почему Украина — самая опасная страна в мире? — Антизомби на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 27.01.2022:

Всё о вероломных планах Украины на Россию

Украина — могучий противник. Не зря Россия боится

Кто и зачем навязывает украинцам мысль о скорой войне?

После новостей из ОРДЛО, самое время обсудить перлы, вылетавшие из, прости господи, ртов пропагандистов одной максимально духовной и скрепной страны.

Бороться с таким могучим противником как Украина, напрочь поехавшие скрепоносцы в Кремле планируют самими серьезными, как им кажется, методами.

Например, на прошлой неделе хомячки насиловали друг другу мозги криками.

Вот сейчас как возьмем и как признаем ДНР

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 27.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 27.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / Почему Украина — самая опасная страна в мире? — Антизомби на ICTV / 27.01.2022 20:49
27.01.2022 20:49

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь