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Video: Чим закінчилася зустріч у Женеві та чого чекати Україні? — Антизомбі, 13.01.2022

Мова ультиматумів не спрацювала. Чим закінчилася зустріч у Женеві та чого чекати Україні? У Кремлі чомусь вирішили, що можуть дозволити собі тримати у заручниках та вирішувати майбутнє Грузії та України. Коротше, якщо говорити дуже простою мовою, Росія запропонувала НАТО збирати манатки. Причому, знову ж таки, це не ми придумали…. Це стиль спілкування нинішнього складу МЗС РФ та й пропагандистів на федеральних каналах. Офіційний Кремль, м'яко кажучи, послали кудись подалі. Заявив, що не Москві вирішувати кого приймати, а кого не приймати до НАТО. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 13.01.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Чим закінчилася зустріч у Женеві та чого чекати Україні? — Антизомбі, 13.01.2022
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Мова ультиматумів не спрацювала. Чим закінчилася зустріч у Женеві та чого чекати Україні?

У Кремлі чомусь вирішили, що можуть дозволити собі тримати у заручниках та вирішувати майбутнє Грузії та України.

Коротше, якщо говорити дуже простою мовою, Росія запропонувала НАТО збирати манатки. Причому, знову ж таки, це не ми придумали….

Це стиль спілкування нинішнього складу МЗС РФ та й пропагандистів на федеральних каналах.

Офіційний Кремль, м’яко кажучи, послали кудись подалі. Заявив, що не Москві вирішувати кого приймати, а кого не приймати до НАТО.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 13.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Чим закінчилася зустріч у Женеві та чого чекати Україні? — Антизомбі, 13.01.2022 / 13.01.2022 21:06
13.01.2022 21:06

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