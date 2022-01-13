Чим закінчилася зустріч у Женеві та чого чекати Україні? — Антизомбі, 13.01.2022

Український корабель та російська істерика. Чому Кремль провокує загострення в Азовському морі? — Антизомбі, 16.12.2021

Відмовитися від НАТО, або війна. Новий ультиматум Путіна Україні — Антизомбі, 23.12.2021

Як суд РФ участь своєї армії у війні на Донбасі підтвердив — Антизомбі, 23.12.2021

Новий рік – нові обіцянки! З чим зустрінуть 2022 рік на окупованому Донбасі — Антизомбі, 23.12.2021

Росія перетворилася на токсичний могильник. Куди звозять ядерні відходи з усього світу — Антизомбі, 23.12.2021

Росія нарешті визнає ОРДЛО? Черговий шантаж Кремля чи новий етап протистояння? — Антизомбі, 13.01.2022

Казахстан – НАШ? Чи зможе Росія після Білорусі здійснити аншлюс ще однієї країни — Антизомбі, 13.01.2022

Найкращі страшилки про Україну! Чого ж не бачить Росія? — Антизомбі, 13.01.2022

Мова ультиматумів не спрацювала. Чим закінчилася зустріч у Женеві та чого чекати Україні?

У Кремлі чомусь вирішили, що можуть дозволити собі тримати у заручниках та вирішувати майбутнє Грузії та України.

Коротше, якщо говорити дуже простою мовою, Росія запропонувала НАТО збирати манатки. Причому, знову ж таки, це не ми придумали….

Це стиль спілкування нинішнього складу МЗС РФ та й пропагандистів на федеральних каналах.

Офіційний Кремль, м’яко кажучи, послали кудись подалі. Заявив, що не Москві вирішувати кого приймати, а кого не приймати до НАТО.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 13.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/