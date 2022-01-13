Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

Украинский корабль и российская истерика. Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море? — Антизомби на ICTV

Либо отказ от НАТО, либо война. Новый ультиматум Путина Украине — Антизомби на ICTV

Истерика в Москве и жалкие отмазки. Как суд РФ участие своей армии в войне на Донбассе подтвердил — Антизомби на ICTV

Новый год — новые обещания! С чем встретят 2022 год на оккупированном Донбассе — Антизомби на ICTV

Россия превратилась в токсичный могильник. Куда свозят ядерные отходы со всего мира — Антизомби на ICTV

Россия наконец-то признает ОРДЛО? Очередной шантаж Кремля или новый этап противостояния? — Антизомби на ICTV

Казахстан — НАШ? Сможет ли Россия после Беларуси осуществить аншлюс еще одной страны — Антизомби на ICTV

Лучшие страшилки об Украине! Чего же не видит Россия? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 13.01.2022:

Язык ультиматумов не сработал. Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине?

В Кремле почему-то решили, что могут позволить себе держать в заложниках и решать будущее Грузии и Украины.

Короче, если говорить максимально простым языком, Россия предложила НАТО собирать манатки. Причем опять-таки это не мы придумали….

Это стиль общения нынешнего состава МИД РФ ну и пропагандистов на федеральных каналах.

Официальный Кремль, мягко говоря, послали куда подальше. Заявив, что не Москве решать кого принимать, а кого не принимать в НАТО.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 13.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 13.01.2022.

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