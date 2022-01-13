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Video: Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 13.01.2022: Язык ультиматумов не сработал. Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине? В Кремле почему-то решили, что могут позволить себе держать в заложниках и решать будущее Грузии и Украины. Короче, если говорить максимально простым языком, Россия предложила НАТО собирать манатки. Причем опять-таки это не мы придумали…. Это стиль общения нынешнего состава МИД РФ ну и пропагандистов на федеральных каналах. Официальный Кремль, мягко говоря, послали куда подальше. Заявив, что не Москве решать кого принимать, а кого не принимать в НАТО. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 13.01.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 13.01.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 13.01.2022:

Язык ультиматумов не сработал. Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине?

В Кремле почему-то решили, что могут позволить себе держать в заложниках и решать будущее Грузии и Украины.

Короче, если говорить максимально простым языком, Россия предложила НАТО собирать манатки. Причем опять-таки это не мы придумали….

Это стиль общения нынешнего состава МИД РФ ну и пропагандистов на федеральных каналах.

Официальный Кремль, мягко говоря, послали куда подальше. Заявив, что не Москве решать кого принимать, а кого не принимать в НАТО.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 13.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 13.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV / 13.01.2022 21:06
13.01.2022 21:06

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