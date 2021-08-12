Чим ближче вибори в Росії – тим більше крові України? Як так — Антизомбі, 12.08.2021

Як Кремль використовував Хресний хід в Києві в своїх мерзенних цілях — Антизомбі, 05.08.2021

Донбас впритул підійшов до нового етапу розвитку – все, чого ви не знали — Антизомбі, 05.08.2021

Білорусь і Олімпіада 2020 – чому образився Лукашенко — Антизомбі, 05.08.2021

Блеф чи реальна загроза? Чому бойовики знову обіцяють відвойовувати українські землі? — Антизомбі, 05.08.2021

Авіація Росії здійснює стрімке піке на саме ДНО – що ж так? — Антизомбі, 05.08.2021

Як швидко побудувати будинок ротом – в Росії підкажуть і розкажуть — Антизомбі, 12.08.2021

Лукашенко мріє про Україну на КОЛІНАХ? А чи вистоїть Білорусь — Антизомбі, 12.08.2021

Поразка Росії на Олімпіаді – чому так складно прийняти і визнати — Антизомбі, 12.08.2021

Чим ближче вибори в Держдуму, тим більше буде крові і ненависті. Власне, всього того, на що роками мобілізують ура патріотичний ватний електорат.

І знаєте, це дуже по-російськи – спочатку писати статтю про один народ, потім маляву в ООН про утиск прав росіян.

Вибори в РФ і ріки крові. Обстріл Красногорівки.

Чому єдинорос Пушилін повернув артилерію на передову?

Чому ніхто не повертається процвітаючі “ДНР” і “ЛНР”

Нові обстріли на фронті – як вислужуються перед Росією бойовики

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 12.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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