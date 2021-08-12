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Video: Чим ближче вибори в Росії – тим більше крові України? Як так — Антизомбі, 12.08.2021

Чим ближче вибори в Держдуму, тим більше буде крові і ненависті. Власне, всього того, на що роками мобілізують ура патріотичний ватний електорат. І знаєте, це дуже по-російськи - спочатку писати статтю про один народ, потім маляву в ООН про утиск прав росіян. Вибори в РФ і ріки крові. Обстріл Красногорівки. Чому єдинорос Пушилін повернув артилерію на передову? Чому ніхто не повертається процвітаючі "ДНР" і "ЛНР" Нові обстріли на фронті - як вислужуються перед Росією бойовики —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 12.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Чим ближче вибори в Росії – тим більше крові України? Як так — Антизомбі, 12.08.2021
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Чим ближче вибори в Держдуму, тим більше буде крові і ненависті. Власне, всього того, на що роками мобілізують ура патріотичний ватний електорат.

І знаєте, це дуже по-російськи – спочатку писати статтю про один народ, потім маляву в ООН про утиск прав росіян.

Вибори в РФ і ріки крові. Обстріл Красногорівки.

Чому єдинорос Пушилін повернув артилерію на передову?

Чому ніхто не повертається процвітаючі “ДНР” і “ЛНР”

Нові обстріли на фронті – як вислужуються перед Росією бойовики

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 12.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Чим ближче вибори в Росії – тим більше крові України? Як так — Антизомбі, 12.08.2021 / 12.08.2021 20:18
12.08.2021 20:18

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