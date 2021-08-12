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Video: Чем ближе выборы в России — тем больше крови Украины? Как так — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 12.08.2021: Ведь чем ближе выборы в Госдуму, тем больше будет крови и ненависти. Собственно, всего того, на чем годами мобилизируют ура патриотичный ватный электорат. И знаете, это очень по-русски - сначала писать статью про один народ, потом маляву в ООН об ущемлении прав русских. Выборы в РФ и реки крови. Обстрел Красногоровки. Почему единорос Пушилин вернул артиллерию на передовую? Пушилин вернул артиллерию на передовую - что же так? Почему никто не возвращается в ПРОЦВЕТАЮЩИЕ "ДНР" и "ЛНР" Новые обстрелы на фронте - как выслуживаются перед Россией боевики – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 12.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 12.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Чем ближе выборы в России — тем больше крови Украины? Как так — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 12.08.2021:

Ведь чем ближе выборы в Госдуму, тем больше будет крови и ненависти. Собственно, всего того, на чем годами мобилизируют ура патриотичный ватный электорат.

И знаете, это очень по-русски — сначала писать статью про один народ, потом маляву в ООН об ущемлении прав русских.

Выборы в РФ и реки крови. Обстрел Красногоровки.

Почему единорос Пушилин вернул артиллерию на передовую?

Пушилин вернул артиллерию на передовую — что же так?

Почему никто не возвращается в ПРОЦВЕТАЮЩИЕ «ДНР» и «ЛНР»

Новые обстрелы на фронте — как выслуживаются перед Россией боевики – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 12.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 12.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Чем ближе выборы в России — тем больше крови Украины? Как так — Антизомби на ICTV / 12.08.2021 20:18
12.08.2021 20:18

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