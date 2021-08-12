Чем ближе выборы в России — тем больше крови Украины? Как так — Антизомби на ICTV

Крестный ход — как захват Украины? Ненависть Кремля больше не удивляет — Антизомби на ICTV

Донбасс ВПЛОТНУЮ подошел к новому этапу развития — все, чего вы не знали — Антизомби на ICTV

Беларусь и Олимпиада 2020 — почему обиделся Лукашенко — Антизомби на ICTV

Блеф или реальная угроза? Почему боевики снова обещают отвоёвывать украинские земли? — Антизомби на ICTV

Авиация России совершает стремительное пике на самое ДНО — что же так? — Антизомби на ICTV

Как быстро построить дом РТОМ — в России подскажут и расскажут — Антизомби на ICTV

Лукашенко мечтает об Украине на КОЛЕНЯХ? А стоит ли Беларусь — Антизомби на ICTV

Поражение России на Олимпиаде — почему так сложно принять и признать — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 12.08.2021:

Ведь чем ближе выборы в Госдуму, тем больше будет крови и ненависти. Собственно, всего того, на чем годами мобилизируют ура патриотичный ватный электорат.

И знаете, это очень по-русски — сначала писать статью про один народ, потом маляву в ООН об ущемлении прав русских.

Выборы в РФ и реки крови. Обстрел Красногоровки.

Почему единорос Пушилин вернул артиллерию на передовую?

Пушилин вернул артиллерию на передовую — что же так?

Почему никто не возвращается в ПРОЦВЕТАЮЩИЕ «ДНР» и «ЛНР»

Новые обстрелы на фронте — как выслуживаются перед Россией боевики – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 12.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 12.08.2021.

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