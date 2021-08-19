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Video: Чи зможе Росія контролювати Талібан? — Антизомбі, 19.08.2021

Росія протягне руку талібам - це її і згубить? Російський Талібан - який він? Зміна влади в Афганістані - як це відіб'ється на Україні Таліби дорвалися до влади - загребуть ВСЕ? Гра з вогнем і потенційна війна. Чому спроби легалізації Талібану можуть завершитися для Росії трагічно? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 19.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Чи зможе Росія контролювати Талібан? — Антизомбі, 19.08.2021
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Росія протягне руку талібам – це її і згубить?

Російський Талібан – який він?

Зміна влади в Афганістані – як це відіб’ється на Україні

Таліби дорвалися до влади – загребуть ВСЕ?

Гра з вогнем і потенційна війна.

Чому спроби легалізації Талібану можуть завершитися для Росії трагічно?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 19.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Чи зможе Росія контролювати Талібан? — Антизомбі, 19.08.2021 / 19.08.2021 20:16
19.08.2021 20:16

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