Сможет ли Россия контролировать Талибан? — Антизомби на ICTV

Авиация России совершает стремительное пике на самое ДНО — что же так? — Антизомби на ICTV

Чем ближе выборы в России — тем больше крови Украины? Как так — Антизомби на ICTV

Как быстро построить дом РТОМ — в России подскажут и расскажут — Антизомби на ICTV

Лукашенко мечтает об Украине на КОЛЕНЯХ? А стоит ли Беларусь — Антизомби на ICTV

Поражение России на Олимпиаде — почему так сложно принять и признать — Антизомби на ICTV

Уехали все, кому не лень! Донбасс ветшает с каждым днем — Антизомби на ICTV

Россия стала завидовать Китаю все больше — с чего вдруг? — Антизомби на ICTV

Западенский Талибан — не слышали о таком? А Россия уже мчит на помощь — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 19.08.2021:

Россия протянет руку талибам — это ее и ПОГУБИТ?

Российский Талибан — каков ОН?

Смена власти в Афганистане — как это отразится на Украине

Талибы дорвались к власти — отгребут ВСЕ?

Игра с огнем и потенциальная война.

Почему попытки легализации Талибана могут завершиться для России трагично?

Огромную страну в почти 40 миллионов населения захватили головорезы-джихадисты.

И находясь в тысячах километров от того же Кабула, многие думают, что их это не коснется.

Отсюда и целая авоська мемов и песни из серии «а-ну-ка убери свой Талибанчик» и конечно шутейки и предложения из серии «а давайте вокруг Афганистана батуты и детские машинки поставим» и талибы там на несколько лет зависнут.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 19.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 19.08.2021.

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