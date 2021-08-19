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Video: Сможет ли Россия контролировать Талибан? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 19.08.2021: Россия протянет руку талибам - это ее и ПОГУБИТ? Российский Талибан - каков ОН? Смена власти в Афганистане - как это отразится на Украине Талибы дорвались к власти - отгребут ВСЕ? Игра с огнем и потенциальная война. Почему попытки легализации Талибана могут завершиться для России трагично? Огромную страну в почти 40 миллионов населения захватили головорезы-джихадисты. И находясь в тысячах километров от того же Кабула, многие думают, что их это не коснется. Отсюда и целая авоська мемов и песни из серии «а-ну-ка убери свой Талибанчик» и конечно шутейки и предложения из серии «а давайте вокруг Афганистана батуты и детские машинки поставим» и талибы там на несколько лет зависнут. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 19.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 19.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Сможет ли Россия контролировать Талибан? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 19.08.2021:

Россия протянет руку талибам — это ее и ПОГУБИТ?

Российский Талибан — каков ОН?

Смена власти в Афганистане — как это отразится на Украине

Талибы дорвались к власти — отгребут ВСЕ?

Игра с огнем и потенциальная война.

Почему попытки легализации Талибана могут завершиться для России трагично?

Огромную страну в почти 40 миллионов населения захватили головорезы-джихадисты.

И находясь в тысячах километров от того же Кабула, многие думают, что их это не коснется.

Отсюда и целая авоська мемов и песни из серии «а-ну-ка убери свой Талибанчик» и конечно шутейки и предложения из серии «а давайте вокруг Афганистана батуты и детские машинки поставим» и талибы там на несколько лет зависнут.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 19.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 19.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Сможет ли Россия контролировать Талибан? — Антизомби на ICTV / 19.08.2021 20:16
19.08.2021 20:16

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