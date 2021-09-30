Чи буде Україна мерзнути цієї зими? Газові ТАНЦІ Росії нікого більше гріти НЕ будуть — Антизомбі, 30.09.2021

Дружини і коханки головних зірок на Донбасі – ну не життя, а суцільна насолода? — Антизомбі, 16.09.2021

Гранати у дівчат під спідницями – як ювелірно розмінувати? ТОП маразмів з Росії — Антизомбі, 23.09.2021

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Тюрма за хороші думки про Україну? У ОРДЛО хочуть судити за бажання повернутися на Батьківщину — Антизомбі, 30.09.2021

Горбата гора. Російська версія. Хто залишився сам на сам з дикою природою в ТАЙЗІ — Антизомбі, 30.09.2021

Газові війни. Чому Росія шантажує Європу під час виборів в Німеччині?

Річ у тому, що паніка на європейському газовому ринку дійсно є, а обивателів дійсно лякають новини про рекордний стрибок світових цін на газ.

У Москві, бувши найбільшим експортером газу у світі, могли б цю паніку звести нанівець

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 30.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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