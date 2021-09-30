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Video: Чи буде Україна мерзнути цієї зими? Газові ТАНЦІ Росії нікого більше гріти НЕ будуть — Антизомбі, 30.09.2021

Газові війни. Чому Росія шантажує Європу під час виборів в Німеччині? Річ у тому, що паніка на європейському газовому ринку дійсно є, а обивателів дійсно лякають новини про рекордний стрибок світових цін на газ. У Москві, бувши найбільшим експортером газу у світі, могли б цю паніку звести нанівець —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 30.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Чи буде Україна мерзнути цієї зими? Газові ТАНЦІ Росії нікого більше гріти НЕ будуть — Антизомбі, 30.09.2021
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Газові війни. Чому Росія шантажує Європу під час виборів в Німеччині?

Річ у тому, що паніка на європейському газовому ринку дійсно є, а обивателів дійсно лякають новини про рекордний стрибок світових цін на газ.

У Москві, бувши найбільшим експортером газу у світі, могли б цю паніку звести нанівець

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 30.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Чи буде Україна мерзнути цієї зими? Газові ТАНЦІ Росії нікого більше гріти НЕ будуть — Антизомбі, 30.09.2021 / 30.09.2021 21:08
30.09.2021 21:08

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