Чи буде Україна мерзнути цієї зими? Газові ТАНЦІ Росії нікого більше гріти НЕ будуть — Антизомбі, 30.09.2021

Крим витікає з-під пальців Кремля! Чому Росія злякалася Кримської платформи — Антизомбі, 26.08.2021
Як Росія боїться прогнутися під Заходом — Антизомбі, 29.07.2021
Росія всерйоз зібралася переглядати межі України – Пушилін в шоці — Антизомбі, 22.07.2021
Як лихі 90-ті увірвалися на Донбас на хвилі голоду і злиднів — Антизомбі, 22.07.2021
Як один корабель НАТО в кримських водах налякав росіян до гикавки — Антизомбі, 01.07.2021
Як жив Олександр Захарченко і чому його мріям збутися НЕ СУДИЛОСЯ НІКОЛИ — Антизомбі, 01.07.2021
Як Луганськ з Ялтою водою в потоп ділився — Антизомбі, 01.07.2021
Росіяни рятуються від вакцинованого чипування? — Антизомбі, 24.06.2021