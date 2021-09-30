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Video: Будет ли Украина МЕРЗНУТЬ этой зимой? Газовые ТАНЦЫ России никого больше греть не будут — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 30.09.2021: Газовые войны. Почему Россия шантажирует Европу во время выборов в Германии? Дело в том, что паника на европейском газовом рынке действительно есть, а обывателей действительно пугают новости о рекордном скачке мировых цен на газ. В Москве, будучи крупнейшим экспортером газа в мире, могли бы  эту панику свести на нет. Причем вовсе не по доброте душевой, и не по дружбе, как вдувает холопам в уши Киселев. Но теперь в Кремле готовы терпеть убытки лишь красиво играть в политику и убеждать всех, что украинский газопровод и не нужен вовсе. Они чуть сознание не потеряли там от счастья, когда Венгрия согласилась покупать газ в обход Украины – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 30.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 30.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Будет ли Украина МЕРЗНУТЬ этой зимой? Газовые ТАНЦЫ России никого больше греть не будут — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 30.09.2021:

Газовые войны. Почему Россия шантажирует Европу во время выборов в Германии?

Дело в том, что паника на европейском газовом рынке действительно есть, а обывателей действительно пугают новости о рекордном скачке мировых цен на газ.

В Москве, будучи крупнейшим экспортером газа в мире, могли бы  эту панику свести на нет.

Причем вовсе не по доброте душевой, и не по дружбе, как вдувает холопам в уши Киселев.

Но теперь в Кремле готовы терпеть убытки лишь красиво играть в политику и убеждать всех, что украинский газопровод и не нужен вовсе.

Они чуть сознание не потеряли там от счастья, когда Венгрия согласилась покупать газ в обход Украины

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 30.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 30.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Будет ли Украина МЕРЗНУТЬ этой зимой? Газовые ТАНЦЫ России никого больше греть не будут — Антизомби на ICTV / 30.09.2021 21:08
30.09.2021 21:08

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