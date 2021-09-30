Будет ли Украина МЕРЗНУТЬ этой зимой? Газовые ТАНЦЫ России никого больше греть не будут — Антизомби на ICTV

Жены и любовницы главных звезд Русской весны на Донбассе — ну не жизнь, а сплошное НАСЛАЖДЕНИЕ? — Антизомби на ICTV

Гранаты у девушек под юбками — как ювелирно разминировать? ТОП маразмов из России — Антизомби на ICTV

Обстрелы ради ПИАРА — как боевики практикуют СЕКС в ГЛАЗА? — Антизомби на ICTV

Выборы в Госдуму 2021 — как на спектакль Путина отреагировали россияне — Антизомби на ICTV

Краматорск и Славянск не оправдали ожиданий боевиков. Что же так? — Антизомби на ICTV

Тюрьма за хорошие мысли об Украине? В ОРДЛО хотят судить за желание вернуться на БАТЬКІВЩИНУ — Антизомби на ICTV

Горбатая гора. Русская версия. Кто остался один на один с дикой природой в ТАЙГЕ — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 30.09.2021:

Газовые войны. Почему Россия шантажирует Европу во время выборов в Германии?

Дело в том, что паника на европейском газовом рынке действительно есть, а обывателей действительно пугают новости о рекордном скачке мировых цен на газ.

В Москве, будучи крупнейшим экспортером газа в мире, могли бы эту панику свести на нет.

Причем вовсе не по доброте душевой, и не по дружбе, как вдувает холопам в уши Киселев.

Но теперь в Кремле готовы терпеть убытки лишь красиво играть в политику и убеждать всех, что украинский газопровод и не нужен вовсе.

Они чуть сознание не потеряли там от счастья, когда Венгрия согласилась покупать газ в обход Украины

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 30.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 30.09.2021.

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