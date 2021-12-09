Брат Талібан і сестричка Науру. Нові союзники Кремля чи дружба за гроші? — Антизомбі, 09.12.2021

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Країна НАУРУ – найкраща подружка Росії? За що їй така честь?

Ось, наприклад, ви чули колись про таку країну як Науру?

Ні, це не ім’я вашої улюбленої актриси з хентай.

Це реально така держава. На крихітному острові Тихого океану.

Колись у Науру добували фосфати, і аборигени, які Росію та на карті навряд чи знайдуть, жили дуже непогано.

Але острів перерили вздовж і впоперек і в якусь мить корисні копалини закінчилися.

Натомість з’явилося безробіття на рівні 80% населення.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 09.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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