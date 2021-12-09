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Video: Брат Талібан і сестричка Науру. Нові союзники Кремля чи дружба за гроші? — Антизомбі, 09.12.2021

Країна НАУРУ – найкраща подружка Росії? За що їй така честь? Ось, наприклад, ви чули колись про таку країну як Науру? Ні, це не ім'я вашої улюбленої актриси з хентай. Це реально така держава. На крихітному острові Тихого океану. Колись у Науру добували фосфати, і аборигени, які Росію та на карті навряд чи знайдуть, жили дуже непогано. Але острів перерили вздовж і впоперек і в якусь мить корисні копалини закінчилися. Натомість з'явилося безробіття на рівні 80% населення. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Брат Талібан і сестричка Науру. Нові союзники Кремля чи дружба за гроші? — Антизомбі, 09.12.2021
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Країна НАУРУ – найкраща подружка Росії? За що їй така честь?

Ось, наприклад, ви чули колись про таку країну як Науру?

Ні, це не ім’я вашої улюбленої актриси з хентай.

Це реально така держава. На крихітному острові Тихого океану.

Колись у Науру добували фосфати, і аборигени, які Росію та на карті навряд чи знайдуть, жили дуже непогано.

Але острів перерили вздовж і впоперек і в якусь мить корисні копалини закінчилися.

Натомість з’явилося безробіття на рівні 80% населення.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Брат Талібан і сестричка Науру. Нові союзники Кремля чи дружба за гроші? — Антизомбі, 09.12.2021 / 09.12.2021 20:50
09.12.2021 20:50

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