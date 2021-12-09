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Video: Братец Талибан и сестренка Науру. Новые союзники Кремля или дружба за деньги? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.12.2021: Страна НАУРУ - лучшая подружка России? За что ей такая ЧЕСТЬ? Вот, например, вы слышали когда-нибудь о такой стране как Науру? Нет, это не имя вашей любимой актрисы из «хентай». Это реально держава такая. На крошечном острове в Тихом океане. Когда-то в Науру добывали фосфаты, и местные аборигены, которые Россию и на карте вряд ли найдут, жили весьма неплохо. Но остров перерыли вдоль и поперек и в какой-то момент полезные ископаемые закончились. Зато появилась безработица на уровне 80% населения. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Братец Талибан и сестренка Науру. Новые союзники Кремля или дружба за деньги? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.12.2021:

Страна НАУРУ — лучшая подружка России? За что ей такая ЧЕСТЬ?

Вот, например, вы слышали когда-нибудь о такой стране как Науру?

Нет, это не имя вашей любимой актрисы из «хентай».

Это реально держава такая. На крошечном острове в Тихом океане.

Когда-то в Науру добывали фосфаты, и местные аборигены, которые Россию и на карте вряд ли найдут, жили весьма неплохо.

Но остров перерыли вдоль и поперек и в какой-то момент полезные ископаемые закончились.

Зато появилась безработица на уровне 80% населения.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Братец Талибан и сестренка Науру. Новые союзники Кремля или дружба за деньги? — Антизомби на ICTV / 09.12.2021 20:50
09.12.2021 20:50

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