Братец Талибан и сестренка Науру. Новые союзники Кремля или дружба за деньги? — Антизомби на ICTV

Готовятся к войне? Или сказки о карателях на новый лад. Зачем Россия сознательно демонизирует украинцев? — Антизомби на ICTV

Боевой Костыль против Байрактаров. Новое сверхоружие боевиков ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Злые каратели и беженцы в трусиках. Зачем России фейк о бойне на украинско-белорусской границе — Антизомби на ICTV

Скрепный ответ Эрдогану. Почему российским женщинам хотят запретить отдыхать в Турции — Антизомби на ICTV

Признал Крым и объявил войну Украине? Что стоит за свежими угрозами Лукашенко — Антизомби на ICTV

Бомбежка спермицидами и трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV

ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину — Антизомби на ICTV

Встреча Путина с Байденом. Будет ли война и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.12.2021:

Страна НАУРУ — лучшая подружка России? За что ей такая ЧЕСТЬ?

Вот, например, вы слышали когда-нибудь о такой стране как Науру?

Нет, это не имя вашей любимой актрисы из «хентай».

Это реально держава такая. На крошечном острове в Тихом океане.

Когда-то в Науру добывали фосфаты, и местные аборигены, которые Россию и на карте вряд ли найдут, жили весьма неплохо.

Но остров перерыли вдоль и поперек и в какой-то момент полезные ископаемые закончились.

Зато появилась безработица на уровне 80% населения.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.12.2021.

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