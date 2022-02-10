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ICTV - Разом краще
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Video: Боевиков прижали по самое не балуй и отрезали им самое главное! Что же? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022: Youtube-каналам боевиков Донбасса КРЫШКА. Кто и за что так жёстко наказал проказников Прировняли к ИГИЛ. За что ютуб удалил каналы боевиков ОРДЛО? Ох, уж эта гражданская война. Прям вот любо-дорого смотреть. Представляем, как простые белорусы обрадуются, когда в Минск, Брест, Гродно и другие города гробы вереницами поедут. Хотя местная пропаганда уверяет людей в скорой и безболезненной победой над Украиной.  Мол, там воевать некому, сплошь постановки с деревянными автоматами Да и вообще после того как Киев ядерным оружием с лица земли сотрут. Остальные украинцы сами сдадутся. И здесь, наверное, даже можно было бы ввязаться в какой-то спор, начать что-то доказывать. Но нет. Понимаете, друзья, все эти истерики с соплями на объективе камеры.   – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 10.02.2022 прямо сейчас! Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Боевиков прижали по самое не балуй и отрезали им самое главное! Что же? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022:

Youtube-каналам боевиков Донбасса КРЫШКА. Кто и за что так жёстко наказал проказников

Прировняли к ИГИЛ. За что ютуб удалил каналы боевиков ОРДЛО?

Ох, уж эта гражданская война. Прям вот любо-дорого смотреть. Представляем, как простые белорусы обрадуются, когда в Минск, Брест, Гродно и другие города гробы вереницами поедут.

Хотя местная пропаганда уверяет людей в скорой и безболезненной победой над Украиной.  Мол, там воевать некому, сплошь постановки с деревянными автоматами

Да и вообще после того как Киев ядерным оружием с лица земли сотрут.

Остальные украинцы сами сдадутся.

И здесь, наверное, даже можно было бы ввязаться в какой-то спор, начать что-то доказывать. Но нет.

Понимаете, друзья, все эти истерики с соплями на объективе камеры.

 

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 10.02.2022 прямо сейчас!

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Боевиков прижали по самое не балуй и отрезали им самое главное! Что же? — Антизомби на ICTV / 10.02.2022 20:00
10.02.2022 20:00

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