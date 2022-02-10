Боевиков прижали по самое не балуй и отрезали им самое главное! Что же? — Антизомби на ICTV

Позиция силы или поза на букву Р? Геополитический провал России. Чем ответит Кремль? — Антизомби на ICTV

Химическое оружие на Донбассе! Блеф или провокация Кремля? — Антизомби на ICTV

Ливийская хунта и суданские каратели. Двойные стандарты российской политики — Антизомби на ICTV

Бог любит Беларусь, поэтому послал ей Лукашенко. Трэш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV

Кремль сдает назад! Украина нарастила мощь и готова защищать СВОЁ — Антизомби на ICTV

Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии пропагандистов или реальный план Кремля? — Антизомби на ICTV

Что ждет Украину в случае присоединения к Русскому миру — Антизомби на ICTV

Эрдоган в Киеве, Макрон в Москве. Что разозлило Путина и чего ждать украинцам — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 10.02.2022:

Youtube-каналам боевиков Донбасса КРЫШКА. Кто и за что так жёстко наказал проказников

Прировняли к ИГИЛ. За что ютуб удалил каналы боевиков ОРДЛО?

Ох, уж эта гражданская война. Прям вот любо-дорого смотреть. Представляем, как простые белорусы обрадуются, когда в Минск, Брест, Гродно и другие города гробы вереницами поедут.

Хотя местная пропаганда уверяет людей в скорой и безболезненной победой над Украиной. Мол, там воевать некому, сплошь постановки с деревянными автоматами

Да и вообще после того как Киев ядерным оружием с лица земли сотрут.

Остальные украинцы сами сдадутся.

И здесь, наверное, даже можно было бы ввязаться в какой-то спор, начать что-то доказывать. Но нет.

Понимаете, друзья, все эти истерики с соплями на объективе камеры.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 10.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 10.02.2022 прямо сейчас!

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/