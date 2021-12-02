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Video: Бойовий “Костиль” проти Байрактарів. Нова надзброя бойовиків ОРДЛО — Антизомбі, 02.12.2021

Нова страшна зброя на Донбасі КОСТИЛЬ 88 - як вона працює Із ОРДЛО прийшли тривожні новини. Адже там за допомогою передових російських алкотехнологій винайшли грозу всіх безпілотників. Не вірите? Ну от самі подивіться сюжет і зрозумієте, чому тупо капець усім нашим Байрактарам. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Бойовий “Костиль” проти Байрактарів. Нова надзброя бойовиків ОРДЛО — Антизомбі, 02.12.2021
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Нова страшна зброя на Донбасі КОСТИЛЬ 88 – як вона працює

Із ОРДЛО прийшли тривожні новини.

Адже там за допомогою передових російських алкотехнологій винайшли грозу всіх безпілотників.

Не вірите?

Ну от самі подивіться сюжет і зрозумієте, чому тупо капець усім нашим Байрактарам.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 02.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Бойовий “Костиль” проти Байрактарів. Нова надзброя бойовиків ОРДЛО — Антизомбі, 02.12.2021 / 02.12.2021 20:46
02.12.2021 20:46

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