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Video: Боевой Костыль против Байрактаров. Новое сверхоружие боевиков ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 02.12.2021: Новое страшное оружие на Донбассе КОСТЫЛЬ 88 - как оно работает Из ОРДЛО пришли тревожные новости. Ведь там, при помощи передовых российских алкотехнологий изобрели грозу всех беспилотников. Не верите? Ну вот сами посмотрите сюжет и поймете почему тупо капец всем нашим Байрактарам. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 02.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 02.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Боевой Костыль против Байрактаров. Новое сверхоружие боевиков ОРДЛО — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 02.12.2021:

Новое страшное оружие на Донбассе КОСТЫЛЬ 88 — как оно работает

Из ОРДЛО пришли тревожные новости.

Ведь там, при помощи передовых российских алкотехнологий изобрели грозу всех беспилотников.

Не верите?

Ну вот сами посмотрите сюжет и поймете почему тупо капец всем нашим Байрактарам.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 02.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 02.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Боевой Костыль против Байрактаров. Новое сверхоружие боевиков ОРДЛО — Антизомби на ICTV / 02.12.2021 20:46
02.12.2021 20:46

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