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Video: Блеф чи реальна загроза? Чому бойовики знову обіцяють відвойовувати українські землі? — Антизомбі, 05.08.2021

Як бойовики нетямущих українців мріють бомбочкою підбадьоритися Чим сьогодні живе Білорусь Як Америка в Росії шороху з цінами навела Чим ближче вибори в Росії, тим більше лютої жесті на федеральних каналах. До цього простого і очевидного правила за роки війни ми звикли давно. Адже хоча рейтинг довіри до російської влади в цілому і «Єдиної Росії» зокрема стабільно падає. Але на такого роду дрібниці, політики в Росії і уваги не звертають. Інша справа ракетний удар по Україні. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 05.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Блеф чи реальна загроза? Чому бойовики знову обіцяють відвойовувати українські землі? — Антизомбі, 05.08.2021
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Як бойовики нетямущих українців мріють бомбочкою підбадьоритися

Чим сьогодні живе Білорусь

Як Америка в Росії шороху з цінами навела

Чим ближче вибори в Росії, тим більше лютої жесті на федеральних каналах.

До цього простого і очевидного правила за роки війни ми звикли давно.

Адже хоча рейтинг довіри до російської влади в цілому і «Єдиної Росії» зокрема стабільно падає.

Але на такого роду дрібниці, політики в Росії і уваги не звертають. Інша справа ракетний удар по Україні.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 05.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Блеф чи реальна загроза? Чому бойовики знову обіцяють відвойовувати українські землі? — Антизомбі, 05.08.2021 / 05.08.2021 20:26
05.08.2021 20:26

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