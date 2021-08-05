Блеф или реальная угроза? Почему боевики снова обещают отвоёвывать украинские земли? — Антизомби на ICTV

Влияние России в мире ПАДАЕТ. Великую и духовную больше никто не боится — Антизомби на ICTV

Как Россия боится прогнуться под Западом — Антизомби на ICTV

Якутия желает освободиться от гнета России — чего же так? — Антизомби на ICTV

Если Донецк теперь Лондон, то нужно ли его брать? Лучшие маразмы в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Крестный ход — как захват Украины? Ненависть Кремля больше не удивляет — Антизомби на ICTV

Донбасс ВПЛОТНУЮ подошел к новому этапу развития — все, чего вы не знали — Антизомби на ICTV

Беларусь и Олимпиада 2020 — почему обиделся Лукашенко — Антизомби на ICTV

Авиация России совершает стремительное пике на самое ДНО — что же так? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 05.08.2021:

Как боевики непонятливых украинцев мечтают БОМБОЧКОЙ ВЗБОДРИТЬ

Чем сегодня живет Беларусь

Как Америка в России шороху с ценами наворотила

Чем ближе выборы в России, тем больше лютой жести на федеральных каналах. К этому простому и очевидному правилу за годы войны мы привыкли давно.

Ведь хотя рейтинг доверия к российской власти в целом и «Единой России» в частности стабильно падает.

Но на такого рода пустяки, политики в России и внимание не обращают. Другое дело ракетный удар по Украине.

Мол нечего ждать пока хохлы окончательно озвереют и (трижды ахаха) на Москву нападут.

Почему боевики снова обещают отвоёвывать украинские земли?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 05.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 05.08.2021.

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