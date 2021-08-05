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Video: Блеф или реальная угроза? Почему боевики снова обещают отвоёвывать украинские земли? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 05.08.2021: Как боевики непонятливых украинцев мечтают БОМБОЧКОЙ ВЗБОДРИТЬ Чем сегодня живет Беларусь Как Америка в России шороху с ценами наворотила Чем ближе выборы в России, тем больше лютой жести на федеральных каналах. К этому простому и очевидному правилу за годы войны мы привыкли давно. Ведь  хотя рейтинг доверия к российской власти в целом и «Единой России» в частности стабильно падает. Но на такого рода пустяки,  политики в России и внимание не обращают. Другое дело ракетный удар по Украине. Мол нечего ждать пока хохлы окончательно озвереют и (трижды ахаха) на Москву нападут. Почему боевики снова обещают отвоёвывать украинские земли? – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 05.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 05.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Блеф или реальная угроза? Почему боевики снова обещают отвоёвывать украинские земли? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 05.08.2021:

Как боевики непонятливых украинцев мечтают БОМБОЧКОЙ ВЗБОДРИТЬ

Чем сегодня живет Беларусь

Как Америка в России шороху с ценами наворотила

Чем ближе выборы в России, тем больше лютой жести на федеральных каналах. К этому простому и очевидному правилу за годы войны мы привыкли давно.

Ведь  хотя рейтинг доверия к российской власти в целом и «Единой России» в частности стабильно падает.

Но на такого рода пустяки,  политики в России и внимание не обращают. Другое дело ракетный удар по Украине.

Мол нечего ждать пока хохлы окончательно озвереют и (трижды ахаха) на Москву нападут.

Почему боевики снова обещают отвоёвывать украинские земли?

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 05.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 05.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Блеф или реальная угроза? Почему боевики снова обещают отвоёвывать украинские земли? — Антизомби на ICTV / 05.08.2021 20:26
05.08.2021 20:26

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