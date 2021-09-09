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Video: Беремо шефство над Донбасом, дайте тільки виграти вибори. Все про мрії Єдиної Росії — Антизомбі, 09.09.2021

Як "Єдина Росія" обробляє "ДНР" і "ЛНР" по повній програмі. Навіщо? Як Донбас раптом перетворився в одну суцільну агітку «Єдиної Росії» "Єдина Росія" перед виборами зі шкіри геть лізе заради виборців? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Беремо шефство над Донбасом, дайте тільки виграти вибори. Все про мрії Єдиної Росії — Антизомбі, 09.09.2021
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Як “Єдина Росія” обробляє “ДНР” і “ЛНР” по повній програмі. Навіщо?

Як Донбас раптом перетворився в одну суцільну агітку «Єдиної Росії»

“Єдина Росія” перед виборами зі шкіри геть лізе заради виборців?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 09.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Беремо шефство над Донбасом, дайте тільки виграти вибори. Все про мрії Єдиної Росії — Антизомбі, 09.09.2021 / 09.09.2021 21:00
09.09.2021 21:00

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