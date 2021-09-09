Беремо шефство над Донбасом, дайте тільки виграти вибори. Все про мрії Єдиної Росії — Антизомбі, 09.09.2021

Українська незалежність Росії поперек горла. Як бомбануло в Кремлі 24 серпня — Антизомбі, 26.08.2021

Трагедія в Іловайську – коли договір з Росією не вартий і рваного рубля — Антизомбі, 02.09.2021

Відбірна наркоманія з Білорусі – повне безумство в ефірі — Антизомбі, 02.09.2021

У України могли бути реальні проблеми, якби Росія зробила з ОРДЛО цукерку. АЛЕ ні — Антизомбі, 02.09.2021

Крим їх, а не наш. Як російські чиновники жителів анексованого півострова грабують — Антизомбі, 02.09.2021

Богемне життя дочки Пушиліна – як розважається зашкваренная елітка ОРДЛО — Антизомбі, 09.09.2021

Фантазії по Харкову – в Кремлі стало занадто мокро — Антизомбі, 09.09.2021

Голий Крим. Коли відбирати більше НІЧОГО. Росія загарбала все, що могла? — Антизомбі, 09.09.2021

Як “Єдина Росія” обробляє “ДНР” і “ЛНР” по повній програмі. Навіщо?

Як Донбас раптом перетворився в одну суцільну агітку «Єдиної Росії»

“Єдина Росія” перед виборами зі шкіри геть лізе заради виборців?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 09.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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