seach
ICTV - Разом краще

Video: Берем шефство над Донбассом, дайте только выиграть выборы. Все о мечтах Единой России — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.09.2021: Как "Единая Россия" обрабатывает "ДНР" и "ЛНР" по полной программе. Зачем? Как Донбасс вдруг превратился в одну сплошную агитку «Единой России» "Единая Россия" перед выборами из кожи вон лезет ради избирателей? 8 лет русскому миру на Донбассе. Уже  в подавляющем  большинстве районов ОРДЛО давно не стреляют, а местные оттуда как бежали, так и бегут. Реально весь оккупированный Донбасс вдруг превращается в одну сплошную агитку «Единой России». Ну а теперь вопрос конкретно к жителям ОРДЛО. Друзья, ну так что? Стало лучше жить после поправок в Конституцию? Вам же это тогда железно обещали? Нет, вам конечно виднее, но глядя со стороны, стало только хуже, намного хуже. По сути умер Алчевский металлургический, Харцызский трубный завод перешел на зарплату паштетами – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Берем шефство над Донбассом, дайте только выиграть выборы. Все о мечтах Единой России — Антизомби на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.09.2021:

Как «Единая Россия» обрабатывает «ДНР» и «ЛНР» по полной программе. Зачем?

Как Донбасс вдруг превратился в одну сплошную агитку «Единой России»

«Единая Россия» перед выборами из кожи вон лезет ради избирателей?

8 лет русскому миру на Донбассе. Уже  в подавляющем  большинстве районов ОРДЛО давно не стреляют, а местные оттуда как бежали, так и бегут.

Реально весь оккупированный Донбасс вдруг превращается в одну сплошную агитку «Единой России».

Ну а теперь вопрос конкретно к жителям ОРДЛО. Друзья, ну так что? Стало лучше жить после поправок в Конституцию?

Вам же это тогда железно обещали?

Нет, вам конечно виднее, но глядя со стороны, стало только хуже, намного хуже.

По сути умер Алчевский металлургический, Харцызский трубный завод перешел на зарплату паштетами

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / Берем шефство над Донбассом, дайте только выиграть выборы. Все о мечтах Единой России — Антизомби на ICTV / 09.09.2021 21:00
09.09.2021 21:00

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь