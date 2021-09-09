Берем шефство над Донбассом, дайте только выиграть выборы. Все о мечтах Единой России — Антизомби на ICTV

Украинская независимость России поперек ГОРЛА. Как БОМБАНУЛО в Кремле 24 августа — Антизомби на ICTV

Трагедия в Иловайске — когда договор с Россией не стоит и рваного рубля — Антизомби на ICTV

Отборная наркомания из Беларуси — полное безумие в эфире — Антизомби на ICTV

У Украины могли быть реальные проблемы, если бы Россия сделала из ОРДЛО конфетку. НО НЕТ — Антизомби на ICTV

Крым их, а не наш. Как российские чиновники жителей аннексированного полуострова грабят — Антизомби на ICTV

Богемная жизнь дочки Пушилина — как развлекается зашкваренная элитка ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Влажные фантазии по Харькову — в Кремле стало слишком мокро — Антизомби на ICTV

Голый Крым. Когда отбирать больше НЕЧЕГО. Россия заграбастала все, что могла? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 09.09.2021:

Как «Единая Россия» обрабатывает «ДНР» и «ЛНР» по полной программе. Зачем?

Как Донбасс вдруг превратился в одну сплошную агитку «Единой России»

«Единая Россия» перед выборами из кожи вон лезет ради избирателей?

8 лет русскому миру на Донбассе. Уже в подавляющем большинстве районов ОРДЛО давно не стреляют, а местные оттуда как бежали, так и бегут.

Реально весь оккупированный Донбасс вдруг превращается в одну сплошную агитку «Единой России».

Ну а теперь вопрос конкретно к жителям ОРДЛО. Друзья, ну так что? Стало лучше жить после поправок в Конституцию?

Вам же это тогда железно обещали?

Нет, вам конечно виднее, но глядя со стороны, стало только хуже, намного хуже.

По сути умер Алчевский металлургический, Харцызский трубный завод перешел на зарплату паштетами

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 09.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 09.09.2021.

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