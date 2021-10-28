Батьку наш Бандера! Як флешмоб українських дітей підірвав усі ефіри в Росії — Антизомбі, 28.10.2021

Україні хочуть виставити рахунок за Крим – хто кого танцює? — Антизомбі, 07.10.2021

Місяць БЕЗ ВОДИ. Гуманітарна криза в ОРДЛО — Антизомбі, 21.10.2021

Коли Шойгу народжували – в Америці тремтіли! Культ особистості серед злиднів і бандитизму — Антизомбі, 21.10.2021

По стопах Талібану. Навіщо в Донецьку взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ? — Антизомбі, 21.10.2021

Спокусити Президента за всяку ціну. Американка без панчіх і зла Скабеева — Антизомбі, 21.10.2021

Як на Донбасі свої ж героїчно «Косяк майдан» прикривали — Антизомбі, 28.10.2021

Південна Осетія. Як зараз живе анексована частина Грузії, визнана Росією — Антизомбі, 28.10.2021

Російські сеанси газового онанізму – все для того, щоб (НЕ) зігріти Європу? — Антизомбі, 28.10.2021

Батько наш Бандера, Україно мати. Як дитячий флешмоб топ темою у Росії став

Хіт про Бандеру звучить тепер з кожної російської праски – як так сталося

Усі, напевно, бачили флешмоб, який влаштували українські діти у Тік-Току

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 28.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/