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Video: Батьку наш Бандера! Як флешмоб українських дітей підірвав усі ефіри в Росії — Антизомбі, 28.10.2021

Батько наш Бандера, Україно мати. Як дитячий флешмоб топ темою у Росії став Хіт про Бандеру звучить тепер з кожної російської праски - як так сталося Усі, напевно, бачили флешмоб, який влаштували українські діти у Тік-Току —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 28.10.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Батьку наш Бандера! Як флешмоб українських дітей підірвав усі ефіри в Росії — Антизомбі, 28.10.2021
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Батько наш Бандера, Україно мати. Як дитячий флешмоб топ темою у Росії став

Хіт про Бандеру звучить тепер з кожної російської праски – як так сталося

Усі, напевно, бачили флешмоб, який влаштували українські діти у Тік-Току

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 28.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Батьку наш Бандера! Як флешмоб українських дітей підірвав усі ефіри в Росії — Антизомбі, 28.10.2021 / 28.10.2021 21:39
28.10.2021 21:39

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