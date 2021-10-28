Батько наш Бандера! Как флешмоб украинских детей взорвал все эфиры в России — Антизомби на ICTV

Украине хотят выставить счет за Крым — кто кого танцует? — Антизомби на ICTV

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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 28.10.2021:

Батько наш Бандера, Україна мати. Как детский флешмоб топ темой в России стал

Хит про Бандеру звучит теперь из каждого российского утюга — как так случилось

Все, наверное, видели флешмоб, который устроили украинские дети в Тик токе.

С тем учетом что соцсеть довольно специфическая, то есть у нас небольшое сомнение, что сам по себе флешмоб едва ли стал бы настолько популярен.

Но ту, уже в который раз, пришли на помощь российские пропагандисты. Почему «в который» спросите вы?

А очень просто. Вспомните, чье горение сделало мега популярным известный хит с припевом «ла-ла-ла-ла-ла-ла»Когда даже самые далекие от украинской повестки россияне лезли в интернет, чтобы своими глазами увидеть от чего же так расплющило Скабееву.

Ровно так же случилось и в истории с Тик-током. Славные бандеровцы в Останкинских студиях приложили максимум усилий чтобы хит про Бандеру звучал из каждого утюга.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 28.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 28.10.2021.

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