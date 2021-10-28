seach
ICTV - Разом краще

Video: Батько наш Бандера! Как флешмоб украинских детей взорвал все эфиры в России — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 28.10.2021: Батько наш Бандера, Україна мати. Как детский флешмоб топ темой в России стал Хит про Бандеру звучит теперь из каждого российского утюга - как так случилось Все, наверное, видели флешмоб, который устроили украинские дети в Тик токе. С тем учетом что соцсеть довольно специфическая, то есть у нас небольшое сомнение, что сам по себе флешмоб едва ли стал бы настолько популярен. Но ту, уже в который раз, пришли на помощь российские пропагандисты. Почему «в который» спросите вы? А очень просто. Вспомните, чье горение сделало мега популярным известный хит с припевом «ла-ла-ла-ла-ла-ла»Когда даже самые далекие от украинской повестки россияне лезли в интернет, чтобы своими глазами увидеть от чего же так расплющило Скабееву. Ровно так же случилось и в истории с Тик-током. Славные бандеровцы в Останкинских студиях приложили максимум усилий чтобы хит про Бандеру звучал из каждого утюга. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 28.10.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 28.10.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Батько наш Бандера! Как флешмоб украинских детей взорвал все эфиры в России — Антизомби на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 28.10.2021:

Батько наш Бандера, Україна мати. Как детский флешмоб топ темой в России стал

Хит про Бандеру звучит теперь из каждого российского утюга — как так случилось

Все, наверное, видели флешмоб, который устроили украинские дети в Тик токе.

С тем учетом что соцсеть довольно специфическая, то есть у нас небольшое сомнение, что сам по себе флешмоб едва ли стал бы настолько популярен.

Но ту, уже в который раз, пришли на помощь российские пропагандисты. Почему «в который» спросите вы?

А очень просто. Вспомните, чье горение сделало мега популярным известный хит с припевом «ла-ла-ла-ла-ла-ла»Когда даже самые далекие от украинской повестки россияне лезли в интернет, чтобы своими глазами увидеть от чего же так расплющило Скабееву.

Ровно так же случилось и в истории с Тик-током. Славные бандеровцы в Останкинских студиях приложили максимум усилий чтобы хит про Бандеру звучал из каждого утюга.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 28.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 28.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / Батько наш Бандера! Как флешмоб украинских детей взорвал все эфиры в России — Антизомби на ICTV / 28.10.2021 21:39
28.10.2021 21:39

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь