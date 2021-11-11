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Video: Бандитська народна республіка. Аферисти, грабіжники та вбивці при владі в ОРДЛО — Антизомбі, 11.11.2021

Бандити зірвалися до влади! Постільна білизна верхівки ОРДЛО Кримінал при владі. За що індійські силовики розшукують ватажків ДНР? Те, що зараз відбувається в Донецьку – це не що інше, як Бандитська Народна Республіка —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 11.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Бандитська народна республіка. Аферисти, грабіжники та вбивці при владі в ОРДЛО — Антизомбі, 11.11.2021
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Бандити зірвалися до влади! Постільна білизна верхівки ОРДЛО

Кримінал при владі. За що індійські силовики розшукують ватажків ДНР?

Те, що зараз відбувається в Донецьку – це не що інше, як Бандитська Народна Республіка

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 11.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Бандитська народна республіка. Аферисти, грабіжники та вбивці при владі в ОРДЛО — Антизомбі, 11.11.2021 / 11.11.2021 20:53
11.11.2021 20:53

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