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Video: Бандитская народная республика. Аферисты, грабители и убийцы у власти в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 11.11.2021: Бандиты дорвались до власти! Подноготная верхушки ОРДЛО Криминал при власти. За что индийские силовики разыскивают главарей ДНР? То что сейчас происходит в Донецке - это не что иное, как Бандитская Народная Республика. Такого нет больше нигде в мире. Глава - мошенник, представитель общественности - судимая аферистка - глава, прости, Господи, крупнейшей фракции народного совета. Причем обратите внимание… Это не наши фантазии или желание как-то опорочить оппонентов в ОРДЛО. Нет, про бандитов у власти рассказывают сами идейные боевики. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 11.11.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 11.11.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Бандитская народная республика. Аферисты, грабители и убийцы у власти в ОРДЛО — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 11.11.2021:

Бандиты дорвались до власти! Подноготная верхушки ОРДЛО

Криминал при власти. За что индийские силовики разыскивают главарей ДНР?

То что сейчас происходит в Донецке — это не что иное, как Бандитская Народная Республика.

Такого нет больше нигде в мире. Глава — мошенник, представитель общественности — судимая аферистка — глава, прости, Господи, крупнейшей фракции народного совета.

Причем обратите внимание… Это не наши фантазии или желание как-то опорочить оппонентов в ОРДЛО.

Нет, про бандитов у власти рассказывают сами идейные боевики.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 11.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 11.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Бандитская народная республика. Аферисты, грабители и убийцы у власти в ОРДЛО — Антизомби на ICTV / 11.11.2021 20:53
11.11.2021 20:53

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