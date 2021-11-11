Бандитская народная республика. Аферисты, грабители и убийцы у власти в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Батько наш Бандера! Как флешмоб украинских детей взорвал все эфиры в России — Антизомби на ICTV

Российское оружие не справилось. Почему в Кремле назвали фейком удар украинского Байрактара — Антизомби на ICTV

Понаваросили и бросили, или кто кем стал теперь? Как сложилась судьба героев русской весны — Антизомби на ICTV

Котел под Старомарьевкой. Кто и зачем разгоняет фейки об окружении украинской армии? — Антизомби на ICTV

Дети в Украине должны замерзать! Больные фантазии российских пропагандистов — Антизомби на ICTV

Киев готовится к большой войне? Серьезные провокации поднимают ставки — Антизомби на ICTV

Гибридная атака на ЕС. Зачем Россия и Беларусь открывают новый фронт у границ Украины? — Антизомби на ICTV

Варламов в стиле Киселева оскандалился по полной из-за фильма об украинском Крыме — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 11.11.2021:

Бандиты дорвались до власти! Подноготная верхушки ОРДЛО

Криминал при власти. За что индийские силовики разыскивают главарей ДНР?

То что сейчас происходит в Донецке — это не что иное, как Бандитская Народная Республика.

Такого нет больше нигде в мире. Глава — мошенник, представитель общественности — судимая аферистка — глава, прости, Господи, крупнейшей фракции народного совета.

Причем обратите внимание… Это не наши фантазии или желание как-то опорочить оппонентов в ОРДЛО.

Нет, про бандитов у власти рассказывают сами идейные боевики.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 11.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 11.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/