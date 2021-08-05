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Video: Авіація Росії здійснює стрімке піке на саме ДНО – що ж так? — Антизомбі, 05.08.2021

Як президент США неіснуючого російського літака злякався Як Росія мріяла залякати США паперовим СУПЕР-літаком Америка, здавайся! Паперові літачки вже летять. Всім боятися! —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 05.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Авіація Росії здійснює стрімке піке на саме ДНО – що ж так? — Антизомбі, 05.08.2021
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Як президент США неіснуючого російського літака злякався

Як Росія мріяла залякати США паперовим СУПЕР-літаком

Америка, здавайся! Паперові літачки вже летять. Всім боятися!

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 05.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Авіація Росії здійснює стрімке піке на саме ДНО – що ж так? — Антизомбі, 05.08.2021 / 05.08.2021 20:30
05.08.2021 20:30

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