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Video: Авиация России совершает стремительное пике на самое ДНО — что же так? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 05.08.2021: Как президент США несуществующего российского самолета испугался Как Россия мечтала запугать США бумажным СУПЕР-самолетом как Россия Америке бумажным самолетиком угрожала Америка, сдавайся! Бумажные самолетики уже летят. Всем бояться! В России проходит ежегодный авиакосмический салон. Мероприятие, мягко говоря, узкоспециализированное. Ведь аргументированно объяснить, чем американский f-35 отличается от российского СУ-57, могут только немногочисленные эксперты. Вы думаете хоть одного такого позвали на вечерние шоу? Ха! Да как бы не так. Нафиг надо если есть своя проверенная колода на все случаи жизни. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 05.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 05.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Авиация России совершает стремительное пике на самое ДНО — что же так? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 05.08.2021:

Как президент США несуществующего российского самолета испугался

Как Россия мечтала запугать США бумажным СУПЕР-самолетом

как Россия Америке бумажным самолетиком угрожала

Америка, сдавайся! Бумажные самолетики уже летят. Всем бояться!

В России проходит ежегодный авиакосмический салон.

Мероприятие, мягко говоря, узкоспециализированное. Ведь аргументированно объяснить, чем американский f-35 отличается от российского СУ-57, могут только немногочисленные эксперты.

Вы думаете хоть одного такого позвали на вечерние шоу? Ха!

Да как бы не так. Нафиг надо если есть своя проверенная колода на все случаи жизни.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 05.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 05.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Авиация России совершает стремительное пике на самое ДНО — что же так? — Антизомби на ICTV / 05.08.2021 20:30
05.08.2021 20:30

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