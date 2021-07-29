Антизомбі — випуск від 29.07.2021

Донецьк – новий Лондон і собаки-бандерівці.

Свіжі маразми російської пропаганди

Реальний суд або черговий фарс?

Чого чекати від позову Росії проти України?

І російський літак, який змусив плакати Байдена.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 29.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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