Антизомбі — випуск від 28.10.2021

Батько наш Бандера, Україна – мати.

Як дитячий флешмоб топ темою у Росії став

Україна як загроза.

Чому Кремль налякали міфічні ракети під Харковом?

І газовий шантаж Росії

Чи буде Європа мерзнути взимку?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 28.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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