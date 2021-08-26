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Video: Антизомбі — випуск від 26.08.2021

Українські військові з російським прапором. Як в ОРДЛО афганські хроніки під Донецьком знімали Фашистський шабаш і люфтваффе над Києвом День незалежності України очима російських каналів. І масові ексгумації на Донбасі? Чому бойовики екстрено перейнялися долею зниклих безвісти людей? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 26.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Антизомбі — випуск від 26.08.2021
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Українські військові з російським прапором.

Як в ОРДЛО афганські хроніки під Донецьком знімали

Фашистський шабаш і люфтваффе над Києвом

День незалежності України очима російських каналів.

І масові ексгумації на Донбасі?

Чому бойовики екстрено перейнялися долею зниклих безвісти людей?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 26.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Антизомбі — випуск від 26.08.2021 / 26.08.2021 21:29
26.08.2021 21:29

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