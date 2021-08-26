Антизомбі — випуск від 26.08.2021

Українські військові з російським прапором.
Як в ОРДЛО афганські хроніки під Донецьком знімали
Фашистський шабаш і люфтваффе над Києвом
День незалежності України очима російських каналів.
І масові ексгумації на Донбасі?
Чому бойовики екстрено перейнялися долею зниклих безвісти людей?
— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 26.08.2021
Це Антизомбі. Територія без пропаганди.
antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі
Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/