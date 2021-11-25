Антизомбі — випуск від 25.11.2021

Чергова ганьба бойовиків.

Як кремлівські маріонетки Стирол з українською продукцією відкривали

Штурм Києва та ракетний удар по Україні

Реальна загроза чи блеф Кремля?

І знищене село на Донеччині.

Горе сотень людей, яке не помітила Росія

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 25.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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