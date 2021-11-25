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Video: Антизомбі — випуск від 25.11.2021

Чергова ганьба бойовиків. Як кремлівські маріонетки Стирол з українською продукцією відкривали Штурм Києва та ракетний удар по Україні Реальна загроза чи блеф Кремля? І знищене село на Донеччині. Горе сотень людей, яке не помітила Росія —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 25.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Антизомбі — випуск від 25.11.2021
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Чергова ганьба бойовиків.

Як кремлівські маріонетки Стирол з українською продукцією відкривали

Штурм Києва та ракетний удар по Україні

Реальна загроза чи блеф Кремля?

І знищене село на Донеччині.

Горе сотень людей, яке не помітила Росія

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 25.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Антизомбі — випуск від 25.11.2021 / 25.11.2021 14:33
25.11.2021 14:33

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