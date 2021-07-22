Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Антизомбі — випуск від 22.07.2021

Свято зі сльозами на очах. Як День металурга в ОРДЛО в бенефіс знущань перетворився. Передвиборча бравада, або велика війна? Чому в Кремлі заговорили про поділ України на межі 22 року? І росіяни не в пріоритеті. Чому дощ в Києві хвилює пропагандистів більше, ніж пожежі в Якутії? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 22.07.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Антизомбі — випуск від 22.07.2021
0 Коментувати

Свято зі сльозами на очах.

Як День металурга в ОРДЛО в бенефіс знущань перетворився.

Передвиборча бравада, або велика війна?

Чому в Кремлі заговорили про поділ України на межі 22 року?

І росіяни не в пріоритеті.

Чому дощ в Києві хвилює пропагандистів більше, ніж пожежі в Якутії?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 22.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Головна / Антизомбі — випуск від 22.07.2021 / 22.07.2021 21:04
22.07.2021 21:04

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати