Антизомбі — випуск від 22.07.2021

Свято зі сльозами на очах.

Як День металурга в ОРДЛО в бенефіс знущань перетворився.

Передвиборча бравада, або велика війна?

Чому в Кремлі заговорили про поділ України на межі 22 року?

І росіяни не в пріоритеті.

Чому дощ в Києві хвилює пропагандистів більше, ніж пожежі в Якутії?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 22.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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