Антизомбі — випуск від 19.08.2021

Алкоголь і зірвані гальма

Групове вбивство в ОРДЛО, яке приховують окупанти

Гра з вогнем і потенційна війна.

Чому спроби легалізації Талібану можуть завершитися для Росії трагічно?

Фотошоп замість реальної допомоги.

Як бояри росіян від смогу рятували.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 19.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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