Антизомбі — випуск від 18.11.2021

Не протримаються і дня.

Чому лідер бойовиків прогнозує капітуляцію ОРДЛО у разі загострення на фронті.

Лукашенко готується до війни.

Навіщо Білорусі терміново знадобилися ракети з Росії.

І зацьковані зірки російської естради та кіно.

Як Пугачова постраждала за лайк, а Моргенштерн за День перемоги.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 18.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/