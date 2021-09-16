Антизомбі — випуск від 16.09.2021

Штурм Маріуполя і Шойгу на “Арматі”: чому Кремль хоче перетворити успішне місто в другий Донецьк.

Гламур, інтриги і низька соціальна відповідальність: як живуть дружини і коханки “зірок російської весни”

Сибір, яка не потрібна Росії. Стародавні села порожніють і вимирають. Чому послідовник Путіна хоче будувати нові міста, наплювавши на жителів старих

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 16.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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