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Video: Антизомбі — випуск від 16.09.2021

Штурм Маріуполя і Шойгу на "Арматі": чому Кремль хоче перетворити успішне місто в другий Донецьк. Гламур, інтриги і низька соціальна відповідальність: як живуть дружини і коханки "зірок російської весни" Сибір, яка не потрібна Росії. Стародавні села порожніють і вимирають. Чому послідовник Путіна хоче будувати нові міста, наплювавши на жителів старих —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Антизомбі — випуск від 16.09.2021
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Штурм Маріуполя і Шойгу на “Арматі”: чому Кремль хоче перетворити успішне місто в другий Донецьк.

Гламур, інтриги і низька соціальна відповідальність: як живуть дружини і коханки “зірок російської весни”

Сибір, яка не потрібна Росії. Стародавні села порожніють і вимирають. Чому послідовник Путіна хоче будувати нові міста, наплювавши на жителів старих

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Антизомбі — випуск від 16.09.2021 / 16.09.2021 20:46
16.09.2021 20:46

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