Антизомбі — випуск від 11.11.2021

Кримінал при владі.

За що індійські силовики розшукують ватажків ДНР?

Гібридна атака на ЄС

Навіщо Росія та Білорусь відкривають новий фронт біля кордонів України?

І вирішальний бій на Донбасі

Черговий блеф Кремля чи бажання підвищити ставки?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 11.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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