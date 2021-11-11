Антизомбі — випуск від 11.11.2021

Кримінал при владі.
За що індійські силовики розшукують ватажків ДНР?
Гібридна атака на ЄС
Навіщо Росія та Білорусь відкривають новий фронт біля кордонів України?
І вирішальний бій на Донбасі
Черговий блеф Кремля чи бажання підвищити ставки?
— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 11.11.2021
Це Антизомбі. Територія без пропаганди.
antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі
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