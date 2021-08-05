Антизомбі — випуск від 05.08.2021

Хресна процесія як елемент пропаганди.

Чому Москва розпалює ненависть навіть на релігійних святах?

Діди воювали, онуки “зігували”

Як російські партії на виборах ставку на неонацистів зробили

Блеф чи реальна загроза?

Чому бойовики знову обіцяють відвойовувати українські землі?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 05.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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